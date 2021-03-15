قطر تدعو لإيجاد مسارات جديدة نحو حل سياسي شامل بسوريا

دعت قطر، الإثنين، إلى إيجاد طرق ومسارات جديدة نحو حل وانتقال سياسي حقيقي وشامل في سوريا، وأن يتحد المجتمع الدولي لدعم الشعب السوري في مواجهة جائحة كورونا.

جاء ذلك في كلمة لمساعدة وزير الخارجية القطري، المتحدثة باسم الوزارة، لولوة بنت راشد الخاطر، خلال فعالية بعنوان “سوريا: المحاسبة بعد 10 أعوام”، عبر الاتصال المرئي، على هامش الجلسة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفق وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وقالت الخاطر: “مضى ما يقرب من عقد منذ اندلاع الأزمة السورية، ولا تزال الأزمة الإنسانية ومعاناة الشعب السوري مستمرة”.

وأعربت عن الأسف لـ”فشل جهود المجتمع الدولي في التوصل إلى حلول ودية”.

وتابعت أنه بعد “عقد من الاضطرابات، أدركت جميع الأطراف واتفقت على أن الحل في سوريا ليس عسكريا، بل سياسيا”.

سعادة السيدة لولوة الخاطر، مساعد وزير الخارجية خلال مشاركتها في حدث جانبي رفيع المستوى بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة في سوريا:"نحن في دولة #قطر نؤكد على ايجاد سبل ومسارات جديدة نحو الحل في #سوريا، وانتقال سياسي حقيقي وشامل على أساس #جنيف ١ وقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤" @Lolwah_Alkhater https://t.co/6AhBOypOrL pic.twitter.com/AjRptMwWuD — Qatar Mission Geneva (@QatarMission_Ge) March 15, 2021

وأردفت أن الحرص على “تحقيق استقرار سوريا ووحدتها واستقلالها وجعله فوق المصالح السياسية الضيقة يجب أن يكون الركيزة الأساسية لأي حل مستقبلي بين مختلف الأطراف”.

وقالت الخاطر إن “استمرار الأزمة السورية لا يعني فقط استمرار الأزمة السياسية، ولكن الأهم من ذلك استمرار الأزمة الإنسانية، حتى مع كل الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمساعدة الشعب السوري في مواجهة هذه الأزمة”.

واستطردت: “فشلنا في رفع مُعاناة الشعوب، وتفاقمت الأزمة الناجمة الآن من انتشار جائحة كوفيد 19 (كورونا)، وهي جائحة أرهقت حتى أكثر الدول ازدهارا”.

وشددت على “ضرورة أن يتحد المجتمع الدولي لدعم الشعب السوري في مواجهة جائحة كورنا”.

ومنذ منتصف مارس/ آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 49 عاما من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة.

لكن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ودفع سوريا إلى دوامة من العنف ومعارك دموية بين قوات النظام والمعارضة، لا تزال مستمرة وسقط خلالها آلاف القتلى، بحسب إحصاءات أممية. (الأناضول)