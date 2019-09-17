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قطر تدين الهجوم على أرامكو السعودية

منشور 17 أيلول / سبتمبر 2019 - 04:35
وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

أدان وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الهجوم على منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" بالبقيق شرق السعودية.

وقال آل ثاني عبر حسابه في تويتر: "ندين الهجمات على المرافق الحيوية والمدنية وآخرها البقيق".

وأضاف: "يجب لهذه الحروب و الصراعات أن تتوقف، وأن تتكاتف الجهود لتحقيق الأمن الجماعي المشترك في المنطقة".

وصباح السبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو"، شرقي المملكة (البقيق) ، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة.

وتبنت جماعة "الحوثي" المسؤولية عن الهجوم، وقالت إنه استهدف مصفاتين نفطيتين بـ10 طائرات مسيرة.

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