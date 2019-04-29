قطر تدين قصف الأحياء السكنية بطرابلس وتعتبره جريمة حرب

أدانت قطر بشدة القصف العشوائي للأحياء السكنية بالعاصمة الليبية طرابلس، معتبرة أنها "جريمة حرب".

جاء ذلك في سلسلة تغريدات، مساء الأحد، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

وقال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "ندينُ بشدة القصف العشوائي الوحشي على الأحياء السكنية في مدينة ‎طرابلس"، العاصمة الليبية.

وأشار إلى أن "استهداف المدنيين بغرض خلق الفوضى وضرب المؤسسات والأهداف الحيوية جريمة حرب يتحملها مرتكبوها وداعموهم".

وأضاف أن "‏النفاق السياسي واستمرار ازدواجية المعايير" أثقلا كاهل الوطن العربي وشكّلا بيئة خصبة لنمو الإرهاب، فبينما "تدعي بعض الدول مكافحته تستخدم أدواتها إرهابا ضد الشعوب العربية".

وفي 4 نيسان/ أبريل الجاري، أطلق اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد الجيش بالشرق، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، في خطوة أثارت رفضا واستنكارا دوليين.

ولم تحقق العملية العسكرية حتى اليوم أي تقدم ملموس حقيقي على الأرض، ولاقت عدة انتكاسات أيضا في بعض المناطق.

وقصفت طائرة تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، ليل الأحد، مناطق سكنية في منطقة عين زارة وحي صلاح الدين جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وسقطت إحدى قذائف الطائرة على منزل عائلة في منطقة عين زارة جنوب طرابلس، موقعة أضرارا مادية في المنزل دون إصابات في صفوف العائلة.

وقال شهود عيان من منطقة الخلة جنوب طرابلس، إن الطائرة التابعة لحفتر قصفت أحياء سكنية، مما أسفر عن حالة هلع بين السكان المحليين، ووقوع أضرار مادية بالمساكن.

الأناضول