قطر ترسل الحزمة الأولى من مساعداتها العاجلة إلى إيران

أعلنت قطر عن إرسالها الحزمة الأولى من المساعدات الطبية العاجلة إلى إيران لمساعدتها في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد صندوق قطر للتنمية أمس السبت "تقديمه هذا الدعم الإنساني بالتعاون مع وزارة الصحة تنفيذا لتوجيهات الأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني"، مشيرا إلى أن الحزمة الأولى من المساعدات تضم حوالي ستة أطنان من المعدات والمستلزمات الطبية، بما في ذلك الكمامات والمعقمات والمطهرات الطبية.

ولفت الصندوق إلى أن فريق المساعدات الإنسانية التابع له أشرف على تحميل هذه المساعدات التي "تأتي من باب المسؤولية المشتركة في محاربة هذا الوباء الذي يمثل تهديدا مشتركا يواجه العالم أجمع"

وتحل إيران بالمرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم بعد الصين وإيطاليا، وسجلت فيها 611 حالة وفاة وأكثر من 12.7 ألف حالة إصابة مؤكدة بالوباء، فيما تعد قطر أكبر بؤرة للفيروس في العالم العربي مع 337 حالة إصابة مؤكدة دون تسجيل وفيات