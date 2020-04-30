قطر ترسل 10 أطنان من المستلزمات الطبية إلى تونس

أرسلت قطر مساعدات طبية عاجلة إلى تونس للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

ووصلت الشحنة القطرية المقدمة من صندوق قطر للتنمية مساء الأربعاء، وهي مكونة من 10 أطنان من المستلزمات الطبية الأساسية ومعدات الوقاية الفردية المتمثلة في كميات من الملابس الطبية وواقيات الوجه والكمامات والقفازات الطبية.

وقال صندوق قطر للتنمية في بيان إن “هذه المساعدات جزء من حملة مساعدات واسعة شملت أربع دول هي جمهورية تونس الشقيقة، والجمهورية الجزائرية، وجمهورية رواندا وجمهورية النيبال، بلغ وزنها الإجمالي 45 طناً من المعدات والمستلزمات الطبية”. (د ب أ)