خبر عاجل

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين

في رسالته الأخيرة.. بوتين يربط بين اليهود والمعارك في أوكرانيا

أيّار / مايو 17th, 2023

توجّه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، برسالة إلى الجالية اليهودية، حيث ربط بين العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الروسية في أوكرانيا ومكافحة النازية والتطرف القومي، بالإضافة إلى مكافحة ...

  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. قطر ترفض الخروج عن الإجماع بشأن عودة سوريا للجامعة العربية

قطر ترفض الخروج عن الإجماع بشأن عودة سوريا للجامعة العربية

تاريخ النشر: 17 أيّار / مايو 2023 - 10:46
دمشق
دمشق

شدد رئيس الوزراء القطري عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، على إن بلاده ترفض الخروج عن الإجماع بشأن عودة سوريا للجامعة العربية، مؤكدا أن "لكل دولة قرارها".

وبين آل ثاني عبر تصريحات من العاصمة القطرية الدوحه قائلا: "نحن أوضحنا موقفنا بشأن اتخاذ قرار عودة سوريا للجامعة العربية، ولا نريد الخروج عن الإجماع العربي، تجاه عودة سوريا للجامعة العربية".

لافتا إلى أن الحل الوحيد هو إيجاد حل عادل وشامل للمسألة السورية  منوها في ذات الوقت أن الحل لإعادة الاستقرار إلى سوريا، يجب أن يرضي الشعب السوري.

 

كلمات دالة:رئيس الوزراء القطريعودة سوريا للجامعة العربيةالإجماع العربيالحل العادل والشاملاستقرار سورياسورياقطرالدوحه

مواضيع ممكن أن تعجبك

خبر عاجل
Off

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...