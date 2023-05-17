قطر ترفض الخروج عن الإجماع بشأن عودة سوريا للجامعة العربية

شدد رئيس الوزراء القطري عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، على إن بلاده ترفض الخروج عن الإجماع بشأن عودة سوريا للجامعة العربية، مؤكدا أن "لكل دولة قرارها".

وبين آل ثاني عبر تصريحات من العاصمة القطرية الدوحه قائلا: "نحن أوضحنا موقفنا بشأن اتخاذ قرار عودة سوريا للجامعة العربية، ولا نريد الخروج عن الإجماع العربي، تجاه عودة سوريا للجامعة العربية".

لافتا إلى أن الحل الوحيد هو إيجاد حل عادل وشامل للمسألة السورية منوها في ذات الوقت أن الحل لإعادة الاستقرار إلى سوريا، يجب أن يرضي الشعب السوري.