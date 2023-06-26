قطر ترفع جميع قيود كورونا

رفعت وزارة الصحة العامة في دولة قطر اليوم الاثنين، آخر القيود المتبقية التي تم فرضها في ظل ائحة كوفيد-19، (كورونا) بما في ذلك ارتداء الكمامات في المرافق الطبية.

وبينت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة توير انه لم يعد يُطلب من موظفي مؤسسات خدمة العملاء ارتداء الكمامات أثناء العمل.

كما لم يعد مطلوبًا من الجمهور ارتداء الكمامات عند دخول المستشفيات والمراكز الصحية ومنشآت الرعاية الصحية الأخرى.

وأشارت وزارة الصحة القطرية إلى ضرورة تجنب الجمهور لزيارة المرضى الذين يعانون من أعراض التهابات الجهاز التنفسي، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو السعال في المستشفى.

وطبقت في قطر خلال جائحة كورونا عدد من الإجراءات التقييدية الأكثر صرامة وتم ممارسة التعلم عن بعد في المدارس حتى بداية العام الدراسي الحالي.