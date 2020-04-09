قطر تسجل 166 إصابة جديدة بكورونا ودبي تخفض الإنفاق العام لمواجهة تداعيات الوباء

سجلت قطر 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في وقت واصلت حصيلة ضحايا الفيروس تصاعدها في لبنان والمغرب والكويت، بينما اعلنت دبي خفض الإنفاق، ووقف التعيينات الجديدة حتى إشعار آخر، لتجنب تداعيات الوباء.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد إلى 2376، بعد تسجيل 166 حالة جديدة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "بعض حالات الإصابة الجديدة ترجع لعائدين من دول ينتشر فيها الوباء أو لمخالطين لهؤلاء المسافرين من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى تسجيل حالات إصابة جديدة بين العمالة الوافدة".

ولفتت أنه بتسجيل 28 حالة تماثلت للشفاء، يصل إجمالي عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 206 حالة٬ فيما استقر عدد الوفيات عند 6".

وبلغ إجمالي عدد الفحوصات المخبرية للكشف عن فيروس كورونا في قطر هو 43144 حتى الآن.

من جانبها، قالت وزارة الصحة اللبنانية، إنها سجلت 7 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 582.

وأضافت في بيان نشرته الوكالة الوطنية أن عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة، بلغ 582 حالة، بزيادة 7 حالات عن الأربعاء.

وأشارت أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد الوفيات عند 19.

كما ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في كل من الكويت والمغرب، الخميس، عقب تسجيل وفيات وإصابات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، ارتفاع وفيات كورونا إلى 96، بعد تسجيل 3 حالات جديدة.

وقالت الوزارة عبر موقعها الخاص بالفيروس، إن إجمالي الإصابات بلغ 1346، بعد تسجيل 71 حالة جديدة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 103.

في السياق، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 55 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 910.

وذكرت الوزراة في بيانها اليومي حول مستجدات كورونا، أن "مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة، بلغ 22، منها 8 حرجة و14 مستقرة".

وأضافت أن حالات الشفاء بلغت 111، فيما سجلت البلاد حتى الآن وفاة واحدة بالوباء.

وحتى ظهر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا مليونا و529 ألفا في العالم، توفي منهم ما يزيد على 89 ألفا، فيما تعافى أكثر من 337 ألفا.

الى ذلك، أصدرت دبي الخميس، تعميما بشأن خفض الإنفاق الرأسمالي بواقع النصف على الأقل، وتقليص النفقات الإدارية والعامة بما لا يقل عن 20 بالمئة، ووقف التعيينات الجديدة حتى إشعار آخر، لتجنب تداعيات فيروس كورونا.

وذكرت الدائرة المالية في دبي (حكومية)، في بيان، أنها أبلغت الهيئات الحكومية بتعليق جميع مشاريع التشييد التي لم تبدأ، حتى إشعار آخر، وعدم السماح بأية زيادات في الإنفاق لمشاريع البناء الجارية.

وأشارت الدائرة، إلى إيقاف كافة أشكال المكافآت، ووقف تعديل الأوضاع الوظيفية والترقيات بكافة أنواعها، بجانب عدم صرف بدل تذاكر السفر، ووقف صرف بدل الهاتف النقال لجميع الموظفين.

وبحسب البيان، سيتم خفض المصروفات العمومية والإدارية بحد أدنى 20 بالمئة، مع الأخذ بعين الاعتبار إيقاف العمل بالمخصصات المالية لكل من (المؤتمرات، الفعاليات، الاستشارات، المهمات الخارجية، التدريب، الرعاية).

ونص التعميم على خفض المصروفات الرأسمالية بحد أدنى 50 بالمئة، مع الأخذ بعين الاعتبار إيقاف العمل بالمخصصات المالية لبنود (السيارات، الأثاث، البرمجيات، جميع المبالغ المخصصة للاستبدال والإحلال).