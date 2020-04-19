قطر: تسجيل 440 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية القطرية اليوم الأحد عن تسجيل 440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة القطرية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها في البلاد بلغ 5448، بما في ذلك 4992 شخصا يخضعون للعلاج حاليا.

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر

Latest update on Coronavirus in Qatar#سلامتك_هي_سلامتي #YourSafetyIsMySafety pic.twitter.com/AbxeTOhHxH — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) April 19, 2020

وسجلت منذ أمس الوزارة ثماني حالات شفاء جديدة من كورونا، ليصبح عدد المتعافين 518 شخصا.

ولا تزال حصيلة ضحايا العدوى في قطر على مستوى ثماني وفيات، دون تسجيل حالات وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

وخضع نحو 2.4 ألف شخص في قطر منذ أمس لفحص كورونا، ليتجاوز العدد الإجمالي 62.5 ألف شخص.

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر

Latest update on Coronavirus in Qatar#سلامتك_هي_سلامتي #YourSafetyIsMySafety pic.twitter.com/AbxeTOhHxH — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) April 19, 2020

وتمثل أرقام اليوم ارتفاعا مقارنة مع معدلات يوم أمس عندما سجلت في البلاد 345 إصابة جديدة بالفيروس.