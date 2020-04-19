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قطر: تسجيل 440 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

منشور 19 نيسان / أبريل 2020 - 11:38
خضع نحو 2.4 ألف شخص في قطر منذ أمس لفحص كورونا
خضع نحو 2.4 ألف شخص في قطر منذ أمس لفحص كورونا

أعلنت السلطات الصحية القطرية اليوم الأحد عن تسجيل 440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة القطرية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها في البلاد بلغ 5448، بما في ذلك 4992 شخصا يخضعون للعلاج حاليا.

وسجلت منذ أمس الوزارة ثماني حالات شفاء جديدة من كورونا، ليصبح عدد المتعافين 518 شخصا.

ولا تزال حصيلة ضحايا العدوى في قطر على مستوى ثماني وفيات، دون تسجيل حالات وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

وخضع نحو 2.4 ألف شخص في قطر منذ أمس لفحص كورونا، ليتجاوز العدد الإجمالي 62.5 ألف شخص.

وتمثل أرقام اليوم ارتفاعا مقارنة مع معدلات يوم أمس عندما سجلت في البلاد 345 إصابة جديدة بالفيروس.

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