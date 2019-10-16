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قطر تشارك باجتماع وزراء داخلية “التعاون الخليجي” في مسقط

منشور 16 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 11:47
تأتي مشاركة قطر في الاجتماع الرفيع في ظل استمرار الأزمة الخليجية
تأتي مشاركة قطر في الاجتماع الرفيع في ظل استمرار الأزمة الخليجية

وصل وزير الداخلية القطري، الأربعاء، عبد الله بن ناصر بن خليفة، العاصمة العمانية مسقط، للمشاركة في اجتماع نظرائه بدول مجلس التعاون الخليجي.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا”، أن الاجتماع الـ 36 لوزراء داخلية دول الخليج، سيعقد في وقت لاحق الأربعاء، دون مزيد من التفاصيل.
وتأتي مشاركة قطر في الاجتماع الرفيع في ظل استمرار الأزمة الخليجية الذي اندلعت في يونيو/حزيران 2017.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، منتصف العام 2017، وفرضت عليها “إجراءات عقابية” بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة مرارًا.

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