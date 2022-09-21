قطر تصرف دفعة مساعدات مالية جديدة لعائلات غزة

تبدأ قطر الخميس، صرف دفعة جديدة من المساعدات النقدية للعائلات الفقيرة في قطاع غزة، بحسب ما اعلنه السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

وأوضح العمادي ان اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية ستقدم هذه المساعدات لنحو 100 ألف أسرة في محافظات القطاع، وبواقع 100 دولار لكل عائلة.

وستتم عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات القطاع، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري، وفقا للعمادي.

وبعثت اللجنة الأربعاء رسائل الى الهواتف الخاصة بالمستفيدين من المنحة، تبلغهم أماكن الصرف المخصصة لهم.

وإضافة إلى دفع هذه المساعدات، تمول دولة قطر ، ثمن وقود محطة توليد الكهرباء في غزة، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ مالي لموظفي غزة، وذلك ضمن منحة الأمير تميم بن حمد آل ثاني، لمساعدة سكان غزة المحاصرين، والتي يجري تجديدها كل عام.