قطر: تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية مرفوضة

استنكرت الدوحة تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية، حول استضافة قطر لبطولة كاس العالم 2022، معتبرة أن الوزيرة الألمانية خالفت الأعراف والتقاليد الدبلوماسية.

واستدعت وزارة الخارجية القطرية، السفير الألماني في الدوحة كلاوديوس فيشباخ ، وسلمته مذكرة احتجاج تتعلق بتصريحات وزيرة الداخلية نانسي فيزر.

ونشرت الخارجية القطرية، بيانا عبر حسابها على موقع "تويتر، أكدت فيه استدعاء سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية.

وزارة الخارجية تستدعي السفير الألماني وتسلمه مذكرة احتجاج بشأن تصريحات وزيرة الداخلية حول استضافة قطر لكأس العالم#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/pq4ohxOFLS — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) October 28, 2022

وعبرت الخارجية القطرية، في بيانها، عن خيبة أمل قطر من تصريحات الوزير الألمانية "فيزر"، بخصوص كأس العالم المقبلة، والتي ستقام فوق الاراضي القطرية، مطالبة بتوضيحات بشأن تلك التصريحات.

ووصفت قطر، تصريحات "فيزر"، بأنها "تخالف الأعراف والتقاليد الدبلوماسية"، خاصة مع اقتراب زيارتها إلى قطر، خلال الأسبوع المقبل، وفي ظل العلاقات المتميزة التي تحكم العلاقات بين الدوحة وبرلين.

وقال البيان: "التصريحات الألمانية، صدرت بحق دولة تمثل استضافتها لبطولة كأس العالم انصافاً لمنطقة ظلت تعاني من صورة نمطية ظالمة لعقود".

وأكد البيان، أن قطر ستعمل على تنظيم بطولة من أفضل البطولات، لإظهار تراث المنطقة وحضارتها لكل العالم، وتعزيز قيم التسامح.