قطر تضبط العاب اطفال تحمل الوان علم المثليين

اعلنت السلطات القطرية ضبط لعب أطفال "تحمل شعارات مخلة بالقيم الإسلامية"، خلال حملات تفتيش على عدد من المحال التجارية في مناطق مختلفة بالدولة، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام المزودين بالقانون والتقيد بالقيم الإسلامية والعادات والتقاليد".

مداهمة العاب تحمل الوان المثليين

واعلنت وزارة التجارة والصناعة القطرية ان الحملات التفتيشية أسفرت عن "ضبط لعب أطفال بشعارات مخلة بالقيم الإسلامية والعادات والتقاليد". وأكدت أنها "ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في القانون"، مطالبة المستهلكين بالإبلاغ "عن أي سلع تحمل شعارات أو تصاميم منافية للعادات والتقاليد وتحديد مواقعها ليتسنى لمفتشي الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأرفقت الوزارة البيان على تويتر بصورة لألعاب بألوان قوس قزح، والتي يشبه بعضها علم المثليين.

نفذت وزارة #التجارة_والصناعة حملات تفتيشية على عدد من المحال التجارية في مناطق مختلفة بالدولة، وأسفرت الحملات عن ضبط وتحرير عدداً من المخالفات، تمثلت في لعب أطفال تحمل شعارات مخلّة بالقيم الإسلامية والعادات والتقاليد.#قطر pic.twitter.com/4JpwpMpR9v — وزارة التجارة والصناعة (@MOCIQatar) December 20, 2021

استعداد لتنظيم كأس العالم

ومنذ حصولها في 2010 على حقوق تنظيم بطولة كأس العالم 2022، كانت قطر موضع اهتمام خاص من قبل منظمات حقوق الإنسان، خصوصا في ما يتعلق بحقوق العمال، الأمر الذي دفع الإمارة الثرية لإدخال تعديلات كبرى على قوانينها. والأسبوع الماضي، بعثت الأمينة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم السنغالية فاطمة سامورا برسالة واضحة للغاية حول ضرورة احترام الجميع خلال بطولة كأس العالم.