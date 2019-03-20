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قطر تعترض على المحطة النووية الاماراتية لدى الوكالة الدولية للطاقة

قطر تعترض على المحطة النووية الاماراتية لدى الوكالة الدولية للطاقة
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