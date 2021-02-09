قطر تعرض وساطتها لحل أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية

بينما أقر وزير الخارجية القطري ان "تشكيل الحكومة شأن لبناني داخلي"، لكنه اعتبر ان بلاده يمكنها توظيف علاقاتها التي وصفها بانها جيدة مع جميع الجهات المعنية "لتسهيل أية حوارات للمساعدة في ولادة حكومة في لبنان".

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الثلاثاء، إن بلاده مستعدة لتسهيل حوارات ولادة الحكومة اللبنانية، مشددا على أنها لا تسعى لنسف المبادرة الفرنسية المتعلقة بهذا الخصوص.

جاء ذلك في تصريح للوزير القطري عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، في قصر بعبدا شرقي بيروت، بثته الفضائيات اللبنانية.

وأوضح بن عبد الرحمن: "لا نسعى لنسف المبادرة الفرنسية، بل نعمل على استكمال المساعي الدولية لتشكيل حكومة اللبنانية".

وأضاف: "تشكيل الحكومة شأن لبناني داخلي، وقطر علاقاتها جيدة مع جميع الجهات المعنية، ومستعدة دائمًا لتسهيل أية حوارات للمساعدة في ولادة حكومة في لبنان".

وصل وزير الخارجية القطري إلى بيروت الثلاثاء، في زيارة رسميّة لمدّة يوم واحد، يلتقي خلالها الرؤساء الثلاثة (الدولة ومجلس النواب، والحكومة)، لبحث آخر المستجدات في الشأنين المحلي والإقليمي.

وتابع قائلا: "لا مبادرة حالية لدعوة السياسيين اللبنانيين إلى الدوحة، ونتمنى أن يخرج الحلّ من بيروت"، داعيا الأطراف اللبنانية إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت لتحقيق مصلحة الشعب.

وفي وقت سابق اليوم، وصل وزير الخارجية القطري إلى بيروت، في زيارة رسميّة لمدّة يوم واحد، يلتقي خلالها الرؤساء الثلاثة (الدولة ومجلس النواب، والحكومة)، لبحث آخر المستجدات في الشأنين المحلي والإقليمي.

وعقب أيام من انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب الماضي، أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مبادرة من لبنان، نصت أبرز جوانبها على تشكيل حكومة من مستقلين غير حزبيين لإجراء إصلاحات إدارية ومصرفية في البلد المأزوم.

وجراء خلافات بين القوى السياسية لم يتمكن لبنان حتى الآن من تشكيل حكومة جديدة، منذ أن استقالت حكومة حسان دياب بعد ستة أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة.

ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية، بينها فرنسا.

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