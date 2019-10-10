قطر تعلن تأييدها للهجوم التركي في سوريا

اعلنت قطر الخميس، تأييدها للهجوم الذي تشنه تركيا في شمال شرقي سوريا بهدف اقامة منطقة آمنة، بحسب ما افادت وكالة انباء الاناضول التركية الرسمية.

وقالت الوكالة ان وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية عبر عن هذا الموقف خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي خلوصي أكار.

ونقلت عن بيان لوزارة الدفاع التركية قوله ان أكار زود العطية بمعلومات عن "عملية نبع السلام" التي أطلقتها القوات التركية في مناطق شرق الفرات السورية.

وبحسب البيان فقد بين أكار لنظيره القطري إن "العملية تأتي في إطار حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي، والحق المشروع في الدفاع عن النفس المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة".

وأكد على أن "العملية تجري في إطار احترام وحدة الأراضي السورية".

وأشار الوزير إلى أن القوات المشاركة في العملية "تستهدف التنظيم الإرهابي ومواقعه وآلياته وأسلحته فقط".

وشدد على أن قوات بلاده "تبذل قصارى جهدها لعدم إلحاق أي ضرر بالأماكن التاريخية والثقافية والدينية والبنية التحتية وبالعناصر التابعة للدول الصديقة والحليفة التي ربما تتواجد في المناطق المستهدفة".

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أعلن الأربعاء، أن بلاده أطلقت عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرق سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة "داعش".

