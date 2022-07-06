قطر تعيد إلزامية الكمامة مع تزايد الإصابات بكورونا

قررت الحكومة القطرية الاربعاء، إلزام المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة اعتبارا من الخميس، وذلك في ظل تزايد حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وكانت قطر ألغت الزامية الكمامة في مايو/ أيار الماضي.

وقال بيان لمجلس الوزراء القطر نشرته وكالة الأنباء الرسمية ان قرار العودة الى الزامية الكمامة "جاء بعد اطلاع المجلس على تقرير وزارة الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بفيروس كورونا".

واوضح البيان ان المجلس قرر "إلزام المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة، على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم غد الخميس".

ومن جانبها، دعت وزارة الصحة في بيان كافة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالقرار، وقالت: "أصبح ارتداء الكمامات إلزاميا لجميع الأفراد من سن ستة أعوام فما فوق في الأماكن العامة المغلقة".

ويشمل القرار "مرافق الرعاية الصحية ومواقع العمل ووسائل النقل العام والمساجد والصالات الرياضية ومراكز التسوق والمتاجر ودور العرض السينمائي وأية أماكن عامة أخرى مغلقة وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ في أعداد حالات الإصابة بعدوى كورونا في الأسابيع القليلة الماضية".

وأكدت على ضرورة الحصول على كافة جرعات اللقاحات المضادة للفيروس المقررة، موضحة أن أكثر من 1.7 مليون شخص تلقوا الجرعة المعززة من اللقاح.

والأربعاء، سجلت الوزارة إصابة 637 بفيروس كورونا، فيما تشمل الحالات النشطة حالياً 5078 حالة.