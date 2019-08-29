قطر تعين سفيرا جديدا لدى الاردن

قررت قطر الخميس، تعيين سفير جديد لها في الاردن، وذلك بعد نحو ستة اسابيع على تعيين المملكة سفيرا لها لدى الدوحة عقب قرار كانت اتخذته قبل عامين بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي معها على خلفية الأزمة الخليجية.

وقالت وكالة الانباء القطرية (قنا) ان امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اصدر قرارا أميريا بتعيين الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني سفيرا فوق العادة مفوضا لدى الاردن.

وقضى القرار بحسب الوكالة بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

وكان الاردن اعلن في تموز/يوليو تعيين السفير زيد مفلح اللوزي سفيرا جديدا للمملكة لدى قطر، بعد قرار كان قد اتخذه قبل نحو عامين بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة على خلفية الأزمة الخليجية.

كما وافقت الحكومة الأردنية على قرار حكومة قطر بتسمية الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني ليكون سفيراً فوق العادة ومفوضا لها لدى الأردن.

وقررت الحكومة الأردنية في حزيران 2017 خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر وإلغاء تراخيص مكتب قناة (الجزيرة) في المملكة على خلفية قطع ثلاث دول خليجية ومصر علاقاتها مع الدوحة".

واندلعت الأزمة في 5 حزيران عام 2017 بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها مقاطعة اقتصادية، وأغلقت منافذها براً وبحراً وجواً أمامها ضمن إجراءات عقابية أُخرى بدعوى دعم الإرهاب وتمويله والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأربع، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

ومع تطور الأزمة، تقدم الرباعي بقائمة مطالب من 13 بنداً للحل، رفضتها قطر لأنها تتصل بـ "السيادة"، لتبقى الأزمة قائمةً مع تمسك كل طرف بموقفه، رغم جهود الوساطة الكويتية والأمريكية والدعوات الإقليمية والدولية المطالبة بحلها.

