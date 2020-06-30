قطر تقدم 100 مليون دولار مساعدات انسانية للسوريين

أعلنت وزارة الخارجية القطرية يوم الثلاثاء أن البلاد تعهدت بتقديم 100 مليون دولار كمساعدات إنسانية للسوريين.

وأضافت الوزارة في منشور على تويتر،" أن إجمالي المساعدة القطرية التي قدمتها إلى الآن بلغ ملياري دولار.



وجاء الإعلان خلال عقد مؤتمر افتراضي للأمم المتحدة الرابع، حول سوريا، في بروكسل، حيث تسعى المنظمة للحصول على ما يقرب من 10 مليار دولار لمساعدة سوريا.

ويأتي هذا المؤتمر برعاية الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الأمم المتحدة بنسخته الرابعة من مؤتمر المانحين الدولي للاجئين والمهجرين السوريين.

ويشارك في هذا المؤتمر، ممثلون عن دول ومنظمات دولية وأهلية في مسعى لتأمين استمرار الدعم المالي للاجئين السوريين والمجموعات المضيفة لهم.

ويسعى الأوروبيون، حسب مسؤوليهم، إلى لفت انتباه العالم إلى أن الأزمة السورية لا تزال قائمة منذ حوالي عقد من الزمن، وأن وضع اللاجئين السوريين والمجموعات المضيفة لهم قد ازداد سوءا بسبب تفشي وباء كوفيد 19.