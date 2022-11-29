قطر تكشف عن جنسية مشجع اقتحم الملعب بعلم المثليين

حمل الإيطالي ماريو فيري المولود في 1987 كل القضايا خلال اقتحامه لميدان مباراة البرتغال والاورغواي يوم امس الاثنين، وعلى مدار 30 ثانية ركض حاملا علم الشواذ والمثليين فيما كتب على قميصه "أنقذوا أوكرانيا" من الأمام و"الاحترام للمرأة الإيرانية" من الخلف، قبل أن يوقفه عناصر الأمن ويتم تحويله الى المركز الامني.

وقالت مصادر مطلعة وزارة الخارجية الإيطالية التي تابعت الاحتجاز قالت في بيان "بعد احتجاز وجيز، أطلقت السلطات سراحه دون عواقب إضافية"

واقتحم الشاب الايطالي ارضية ملعب لوسيل لمدة ثلاثين ثانية في الدقيقة الحادية والخمسين، وسط تسريبات من مصادر اعلامية بريطانية كانت نقلت عن الفيفا ان قطر رفعت الحظر عن رفع شعارات المثليين بعد ثلاثة ايام من التطبيق.

وقام فيري باحتجاجات مماثلة من قبل، وبينها خلال كأس العالم في البرازيل حيث أثار قضية الأطفال الفقراء

وتمنى اللاعب البرتغالي روبن نيفيش في تصريحات بعد المباراة أتمنى ألا يحدث أي شيء للفتى لأننا نتفهم رسالته واعتقد أن العالم كله يتفهمها مبديا دعمه للمرأة الايرانية