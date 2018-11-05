قطر تنفي احتجاز صحافيين بسفارتها في مملكة إسواتيني

قطر

نفت وزارة الخارجية القطرية الإثنين، أنباء تتحدث عن احتجاز القائم بالأعمال في سفارتها بمملكة إسواتيني (سوازيلاند سابقا) صحافيين من صحيفة تايمز أوف سوازيلاند.

وقالت الوزارة ، في بيان صحافي اليوم ، إنه في إطار عملية التقصي تلقت حكومة دولة قطر تقريرا من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مملكة إسواتيني، جاء فيه “لقد حققنا في الادعاءات بأن القائم بالأعمال احتجز صحافيين في سفارة قطر ووجدنا أن هذه الادعاءات غير صحيحة”.

وأشارت إلى أن التقرير خلص إلى أنه “بناء على هذه الأدلة، من الواضح أن الصحافيين تعاملوا بشكل غير مهني مع القائم بالأعمال، وقد تمت المبالغة في تصوير الأحداث وإظهار الأمر على أنه احتجاز “.

وقالت إنه “في الوقت الذي يؤكد فيه تقرير حكومة مملكة إسواتيني أن الصحافيين انتهكوا القواعد السلوكية والمهنية أثناء مقابلتهم القائم بالأعمال، إلا أن حكومة دولة قطر ستواصل بحثها في الحادث لتحديد ما إذا كانت أي من القواعد والبروتوكولات الخاصة بدولة قطر التي تتعلق بالتعامل مع وسائل الإعلام قد تم انتهاكها”.

وأكدت الوزارة أنها تأخذ حرية الصحافة على محمل الجد، مشددة على أنه “إذا تم استنتاج حدوث أي انتهاك، سيتم اتخاذ الإجراء المناسب”. (د ب أ)