قطر تواجه اتهامات بتمويل حزب الله وداعش

كشفت مصادر ل"إذاعة صوت أمريكا" الإخبارية الناطقة باللغة الفارسية، أن قطر تواجه اتهامات بتمويلها حزب الله اللبناني وتنظيم داعش، وكذلك مجموعة كبيرة من التنظيمات "الارهابية".

وقالت المصادر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تلقى معلومات استخباراتية من "اسرائيل"، بخصوص تمويل قطر للحرس الثوري الايراني.

بدورها نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن مسؤول دبلوماسي إسرائيلي، عن تزويد تل أبيب لواشنطن بمعلومات استخبارية حول "التمويل الأخير الذي قدمته قطر إلى الحرس الثوري الإيراني".

وأشارت "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن هذا المسؤول الدبلوماسي إلى أن الرئيس الإسرائيلي المنتهية ولايته، رؤوفين ريفلين، زود واشنطن بمعلومات استخباراتية بشأن "التمويل الأخير الذي قدمته قطر إلى الحرس الثوري الإيراني"، لافتة إلى أن "المعلومات أزعجت المسؤولين الأمريكيين في الاجتماع".

وذكرت "تايمز أوف إسرائيل" أن وزارة الخارجية الأمريكية "فتحت تحقيقا في تقرير للحكومة الإسرائيلية يتهم النظام القطري بتمويل الحرس الثوري الإيراني الإرهابي"، إذ أوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لصحيفة "واشنطن إكزامينر" في وقت سابق من هذا الشهر قائلا:"نحن نحقق في المزاعم الإسرائيلية".

وبحسب بيان للجيش الأمريكي نقلته صحيفة "ستارز آند سترايبس"، تزامن مع اجتماع ريفلين في البيت الأبيض، فإن "الولايات المتحدة أغلقت قواعد مترامية الأطراف في قطر كانت تضم مستودعات مليئة بالأسلحة، ونقلت الإمدادات المتبقية إلى الأردن، في خطوة لفت محللون إلى أنها تعكس مساعي واشنطن للتعامل بشكل أفضل مع إيران، وعكس الأولويات المتغيرة للجيش في المنطقة".