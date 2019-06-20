قطر توزع مساعدات مالية جديدة في غزة بموافقة اسرائيلية

بدأت اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة صباح الخميس بتوزيع مساعدات نقدية جديدة تستهدف ستين ألف عائلة فقيرة، كجزء من تفاهمات التهدئة بين إسرائيل وحماس.

واصطف مئات الفلسطينيين في طوابير أمام فروع بنك البريد المختلفة في القطاع، في ساعة مبكرة من الصباح لاستلام المنحة وقدرها 100 دولار.

وقال رئيس اللجنة السفير محمد العمادي في بيان إن اللجنة "بدأت الخميس بتوزيع مساعدات ل60 ألف أسرة في قطاع غزة، بواقع 100 دولار للأسرة الواحدة".

وأضاف "تم تخصيص مبلغ 6 مليون دولار لإعانة الأسر الفقيرة، و4 مليون دولار لتنفيذ مشاريع أخرى مستدامة".

ونقل العمادي مساء الأحد الماضي مبلغ 25 مليون دولار نقدا، عبر معبر بيت حانون (إيريز) إلى قطاع غزة وفق ما قال لوكالة فرانس برس في مقابلة سابقة.

وتشكل هذه المساعدات جزءا من الدفعة المالية القطرية التي تبلغ 30 مليون دولار شهريا، في إطار تفاهمات التهدئة التي أبرمت في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بين اسرائيل والفلسطينيين بوساطة مصر ومبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ملادينوف.

وأشار السفير القطري، إلى أنه "سيتم إنشاء مشاريع مثل مصنع لتعليب التمور والفواكه والطماطم، وستنشئ اللجنة القطرية مزرعة لإنتاج الخضروات والفواكه والورود في غزة وستشرف اللجنة على العمل فيها وتصدير منتجاتها".

وبين أن هذه المشروعات "ستوفر فرصا للأيدي العاملة والفنيين، واللجنة تتولى التنسيق مع الجانب الإسرائيلي لاستصدار التصاريح اللازمة وادخال المعدات والمواد لهذه المشاريع" موضحا أن التنسيق "يتم مع السلطة الفلسطينية وحماس أيضا".

وكان من المفترض تخصيص 10 ملايين دولار كمساعدات تستفيد منها 108 آلاف أسرة فقيرة في القطاع، ودفع 10 ملايين دولار للكهرباء و5 ملايين لرواتب العاملين في برنامج التشغيل المؤقت عبر الأمم المتحدة.

وتسود القطاع منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تهدئة هشة تم تثبيتها عدة مرات بوساطة مصرية وأممية.

