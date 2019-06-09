قطر: لا يمكن فرض حل على الفلسطينيين ولا توجد دولة عربية تقبل بذلك

قالت قطر الأحد إنه لا يوجد اتصال بين الفلسطينيين والولايات المتحدة بشأن خطة أمريكية تهدف إلى إنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، وحذرت من استحالة فرض حل على الفلسطينيين.

ويرى الفلسطينيون وبعض المسؤولين والساسة العرب أن خطة جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض وصهر الرئيس دونالد ترامب تهدف إلى القضاء على القضية الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للصحفيين في لندن "كما نرى، لا يوجد حاليا اتصال بين الفلسطينيين والولايات المتحدة... موقفنا لا يزال ثابتا: سندعم أي خطة يعتزم الفلسطينيون قبولها".

وكان كوشنر، الذي يعكف على صياغة هذه الخطة، ذكر في مقابلة نشرت الأسبوع الماضي أن من حق الفلسطينيين "تقرير مصيرهم"، لكنه أحجم عن ذكر ما إذا كان يدعم إقامة دولة فلسطينية. كما عبر كوشنر عن عدم تأكده من قدرة الفلسطينيين على حكم أنفسهم.

وفي حين لم يتم بعد الكشف عن تفاصيل الخطة، تقول مصادر فلسطينية وعربية أطلعت على مسودتها إن كوشنر تخلى عن حل الدولتين، وهو الحل القائم منذ فترة طويلة بالنسبة للولايات المتحدة والمجتمع الدولي ويشمل قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة إلى جانب إسرائيل.

وقال الشيخ محمد "لا يمكن فرض حل على الفلسطينيين، لا يمكن لأي دولة في العالم العربي أن تقبل ذلك".

وأضاف "إذا رفض أحد الطرفين الخطة فهذا يعني إنها إما غير عادلة أو غير واقعية... السيناريو الأفضل إما أن يقبلها الطرفان أو يرفضها الطرفان".

وأشاد الشيخ محمد بالجانب الاقتصادي لخطة كوشنر قائلا إنه "مدهش" لكنه بحاجة إلى أساس سياسي ناجع.

