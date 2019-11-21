قطر لعبت دورا في إطلاق سراح أستاذين في أفغانستان

رحبت قطر اليوم الخميس بإطلاق سراح أستاذين جامعيين أمريكي وأسترالي بعد احتجازهما في أفغانستان وقالت إنها لعبت دورا فعالا في الإفراج عنهما هذا الأسبوع.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بيان إن قطر ترحب بخطوات حسن النية من طالبان وحكومة أفغانستان لتعزيز السلام وإنهاء الحرب في أفغانستان.

وأفرجت حركة طالبان الأفغانية عن الأستاذين بعد احتجازهما لثلاث سنوات لتستكمل تبادلا مؤجلا للسجناء. وتستضيف قطر القيادة السياسية لطالبان وسبق أن استضافت جولات لمحادثات السلام. (رويترز)