قطر: لو شئنا لاغرقنا ثلث دبي وأبو ظبي في الظلام

رئيس مجلس الشورى القطري أحمد آل محمود

قال رئيس مجلس الشورى القطري أحمد آل محمود إن توجيهات أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني منذ أول يوم لاندلاع الأزمة قضت بعدم جعل الناس تتأثر بأي خلاف بين الدول.

وأضاف آل محمود أمس السبت في لقاء خاص مع موفد (روسيا اليوم)، خلال أعمال الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة، أن الإمارات قاطعت كل شيء مع قطر ما عدا الغاز القطري.

وتابع آل محمود في اللقاء الذي نشر اليوم الأحد: “لو قطعنا الغاز على الإمارات، وهذا من حقنا وفقا للقوانين الدولية لأنهم هم من بدأوا الحصار، لغرق ثلث دبي وثلث أبو ظبي في الظلام”، مؤكدا أن توجيهات أمير البلاد كانت بأنه لا يريد للناس أن تعاني.

وأضاف آل محمود، إن 300 ألف مصري ومصرية يعملون في قطر، لم يتم طرد أي فرد منهم عند اندلاع الأزمة الخليجية، بخلاف ما فعلته دول المقاطعة، التي طلبت من جميع القطريين المغادرة لوطنهم، وحتى المرضى أخرجتهم من المستشفيات وأبعدتهم.

وأشار إلى أن قطر على يقين بأنه لو تم طرد العاملين المصريين، فإن ذلك سيؤثر بشكل كبير على مصر، وهذا ما لا ترضاه الدوحة عليهم، خاصة أن المتضرر الأول سيكون المواطن البسيط، الذي لا علاقة له بالخلاف القائم بين الدول.

واندلعت الأزمة الخليجية يوم 5 حزيران يونيو 2017، حيث قررت كل من السعودية والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، متهمة الأخيرة بدعم “الإرهاب” غير ان الدوحة نفت ذلك.