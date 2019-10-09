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قطر: مستعدون لتسخير علاقاتنا لدعم السودان

منشور 09 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 11:48
دقلو مع المبعوث القطري مطلق القحطاني في الخرطوم
دقلو مع المبعوث القطري مطلق القحطاني في الخرطوم

أكدت قطر، الأربعاء، على دعمها ومساندتها للسودان حكومة وشعبا وتسخير علاقاتها الإقليمية والدولية لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في السودان.

وأوضح مبعوث وزير خارجية قطر لشؤون التسوية والنزاع، مطلق القحطاني، في تصريحات صحافية عقب لقائه عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو في الخرطوم، الأربعاء، أن اللقاء كان إيجابيا وتطرق لكثير من القضايا المتعلقة بالسلام والاستقرار في السودان.

وقال القحطاني “لا شك أن السودان يواجه تحديات كبيرة من أهمها وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار”، مؤكدا أن بلاده على استعداد لتقديم كل ما في وسعها من خلال علاقاتها وشراكاتها الدولية لدعم السودان من أجل تحقيق الاستقرار والسلام والأمن.

وأضاف أن السودان يحتاج إلى معالجة أسباب الصراع وملفات النازحين واللاجئين وإعادة تأهيل ودمج المقاتلين.

وأعلن مبعوث الخارجية القطرية استعداد قطر لدعم جهود الحكومة السودانية في معالجة قضية الديون ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشار إلى التحديات التي تحملها السنوات القادمة، معبرا عن ثقته في قدرة السودانيين على تجاوز هذه المرحلة وتحقيق الاستقرار.


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