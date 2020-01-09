منشور 09 كانون الثّاني / يناير 2020 - 01:15 وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني © 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند إيران تؤكد بعد قصفها القوات الأمريكية "احترامها الكامل" لسيادة العراق اليابان تغلق سفارتها لدى العراق وتدعو مواطنيها إلى المغادرة بنس: إيران طلبت من ميليشيات حليفة لها بألا تهاجم أهدافا أمريكية قطر: نجري اتصالات للتشاور والتنسيق للتهدئة في المنطقة قطر: نجري اتصالات للتشاور والتنسيق للتهدئة في المنطقة Loading content ...