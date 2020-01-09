  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. قطر: نجري اتصالات للتشاور والتنسيق للتهدئة في المنطقة

قطر: نجري اتصالات للتشاور والتنسيق للتهدئة في المنطقة

منشور 09 كانون الثّاني / يناير 2020 - 01:15
وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

© 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...