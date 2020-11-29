قطر.. نجوم العلوم يدعو المبتكرين العرب للاشتراك بالموسم 13

يفتح برنامج نجوم العلوم باب تقديم الطلبات عبر الانترنت للاشتراك في الموسم الثالث عشر، للمبتكرين العرب الطموحين حتى غاية 31 ديسمبر. سيتم اختيار بعض من المتقدمين فيما بعد ومنحهم فرصة طرح أفكارهم المبتكرة أمام لجنة من خبراء المجتمع العلمي.

ندعو المبتكرين العرب الشباب أصحاب الأفكار والحلول المصممة لمواجهة التحديات العالمية – مثل جائحة (كوفيد-19) للتقديم والحصول على فرصة تحويل أفكارهم إلى ابتكارات حية وملموسة.

على مدى أكثر من عقد، كان تأثير البرنامج بيّنًا من خلال مساهمته في توليد ثقافة ريادة الأعمال الحيوية بين الشباب في الدول العربية، وهو ما ينعكس من خلال النجاحات التي حققها العديد من خريجيه.

لقد مكّن برنامج نجوم العلوم حتى الآن أكثر من 147 مبتكراً من 18 دولة عربية، وغرس فيهم قيم التعاون والتميز العلمي خلال فترة وجودهم في البرنامج. وأصبح مجتمع خريجي برنامج محركاً للتغيير من أجل تحفيز التقدم الاجتماعي وخلق ثقافة الابتكار في جميع أنحاء العالم العربي وخارجه.

لا يوفر برنامج نجوم العلوم التمويل والمساعدة الفنية فحسب، بل يعطي المتسابقين أيضًا الأدوات اللازمة لتطوير أفكارهم ومشاريعهم. علاوة على ذلك، سيصبح المشاركون في الموسم الثالث عشر من البرنامج جزءًا من شبكة واسعة من الخريجين المبتكرين الذين يعتبرون التعاون والتعزيز والقدوة أساسها الرئيسي.

للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول كيفية تقديم الطلبات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.starsofscience.com/ar