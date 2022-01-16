قطر: وفاة رضيع نتيجة إصابة "شديدة" بكورونا

أعلنت قطر الأحد، وفاة رضيع في اسبوعه الثالث متأثرا بإصابة شديدة بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب به فيروس كورونا، وذلك في ثاني حالة وفاة لطفل بالمرض في البلاد منذ بدء الجائحة.

واعتبرت وزارة الصحة القطرية في بيان ان وفاة الرضيع الذي "لم يكن يعاني من أية حالة مرضية أخرى أو وراثية معروفة"، تأتي "بمثابة تحذير واضح".

وقال البيان انه "على الرغم من أن الأطفال كانو أقل عرضة لخطر الإصابة الشديدة في بداية الجائحة، إلا أن الموجة الحالية التي تشهدها الدولة من الجائحة، شملت عددًا أكبر من الأطفال، مما أدى إلى حاجة العديد منهم للرعاية الطبية مقارنة بالموجتين السابقتين".

واضاف أن وفاة الرضيع "تمثل تنبيهًا واضحاً بأن الأفراد من جميع الأعمار معرضون لخطر الإصابة بكوفيد-19".

ودعا البيان الكافة الى تلقي الجرعة المعززة دون تأخير "بما في ذلك النساء الحوامل حيث يسهم التطعيم في حماية الفرد والمحيطين به"، كما أكدت ضرورة العزل الذاتي عند الشعور بأعراض الإصابة، والالتزام بالتدابير الاحترازية.

وقالت الوزارة إن "الأشخاص من سن 12 عاماً فما فوق ممن تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا قبل أكثر من ستة شهور، مؤهلين حالياً للحصول على الجرعة المعززة من هذا اللقاح".

وأشارت إلى أن "الجرعة المعززة تعمل على زيادة مستوى الحماية ضد فيروس بدرجة كبيرة، كما أنها توفر الحماية بنسبة 75 في المئة، ضد العدوى الخفيفة والمتوسطة، وبنسبة تزيد على 90 في المئة ضد المضاعفات الشديدة المؤدية للوفاة".

وزارة الصحة العامة تسجل وفاة لطفل رضيع يبلغ ثلاثة أسابيع بسبب كوفيد-١٩ pic.twitter.com/MtX1eONg5I — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) January 16, 2022

وسبق أن أعلنت دول عدة تسجيل وفيات بين الأطفال نتيجة كوفيد منذ بداية انتشاره، لكنها ظلت نادرة للغاية.

ووصل عدد الإصابات اليومية في قطر إلى نحو 4 آلاف في الأيام الأخيرة، وهو عدد أعلى 20 مرة من الأرقام المعلنة منتصف ديسمبر.

وعلقت مجموعة المستشفيات العامة الرئيسية في البلاد إجازات جميع موظفيها الطبيين والإداريين العاملين مع مرضى كوفيد في نهاية ديسمبر بسبب زيادة الإصابات.

وسجلت قطر التي يبلغ عدد سكانها 2.6 مليون نسمة نحو 300 ألف إصابة بينها نحو 600 وفاة.

