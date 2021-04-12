قطع الكهرباء شل قدرة ايران عن التخصيب لـ 9 اشهر وطهران تحدد هوية المتسبب

قالت تقارير اعلامية ان قطع الكهرباء عن منشأة نطنز النووية سيعطل قدرة ايران عن تخصيب اليورانيوم لـ 9 اشهر على الاقل في وقت اعلنت المخابرات الايرانية تحديد هوية المتسبب في قطع التيار متوعدة اسرائيل بالرد على الهجوم .

شل قدرة ايران

ونقلت صحيفة "ذي تايمز أوف إسرائيل" عن وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية نقلت بدورها عن مصادر استخباراتية لم تسمها أن قطع الكهرباء في المنشأة تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بأجهزة الطرد المركزي وعطل قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم لمدة 9 أشهر على الأقل. وألمح مسؤولون إسرائيليون كبار إلى التورط الإسرائيلي في الهجوم الإلكتروني دون أن يؤكدوه، على الرغم من أن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كانت قد نقلت عن مسؤولي استخبارات أمريكيين وإسرائيليين تأكيد وجود دور إسرائيلي.

وقال مسؤول استخباراتي لم يذكر اسمه لتلفزيون الدولة في إسرائيل إن الأضرار التي لحقت بالموقع كانت "واسعة النطاق" وأن "أنواعاً مختلفة من أجهزة الطرد المركزي" المثبتة تحت الأرض تضررت مما أعاق قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم.

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هجوم سابق تورط به اسرائيل

وقدمت القناة 13 الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين استخباراتيين لم تذكر أسمائهم، تقييماً مشابهاً قائلة إن الهجوم السيبراني تسبب في "ضرر جسيم في قلب برنامج التخصيب الإيراني".

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن اثنين من مسؤولي المخابرات الذين تم إطلاعهم على الأضرار، إن ذلك "نتج عن انفجار كبير دمر بالكامل نظام الطاقة الداخلي المستقل والمحمي بشدة والذي يزود أجهزة الطرد المركزي تحت الأرض التي تخصب اليورانيوم". وتابع إن الأمر سيستغرق تسعة أشهر على الأقل لاستعادة الإنتاج في "نطنز".

تحديد هوية المتسبب بقطع الكهرباء

والاثنين نقل موقع نور نيوز الإيراني عن مصادر في المخابرات قولها، إن إيران حددت هوية الشخص الذي عطّل تدفق الطاقة الكهربائية في منشأة نطنز النووية مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في الموقع. وذكر الموقع الإلكتروني أنه “تم التعرف على الشخص… يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلقاء القبض على هذا الشخص الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في أحد المباني في موقع نطنز”.

ولم يذكر الموقع تفاصيل عن الشخص المقصود.

ايران تتوعد

وفي وقت سابق نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله، إن بلاده تلقي باللوم على إسرائيل في الحادث الذي وقع في منشأة نطنز النووية وإنها ستنتقم. وذكرت طهران أن المنشأة تعرضت “للإرهاب النووي”.

وقال ظريف: “الصهاينة يريدون الانتقام من الشعب الإيراني للنجاحات التي حققها في مسار رفع الحظر الظالم … لكننا لن نسمح بذلك وسننتقم من الصهاينة على ممارساتهم”.