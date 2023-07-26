قطع رأسه شقيقته ووضعه في كيس وأخذه للشرطة

دخل الشاب رياض الى قسم الشرطة حاملا كيس بلاستيكي تقطر منه الدماء ووضعه على مكتب الضابط المناوب بقريته واخبره بانه رأس شقيقته التي تصغره بـ 4 سنوات

الشاب الهندي رياض البالغ من العمر 22 عاما، اقدم على نحر شقيقته عائشة (18 عاما)، بل فصل رأسها عن جسدها في ولاية أوتار براديش، بعد هربها من منزلها برفقة الشاب الذي تريد الزواج منه تشاند بابو.

الشرطة أوقفت رياض على الفور وقد اصر بان ما قام به يندرج تحت ما يعرف بـ”جرائم الشرف”.

الحادثة لاقت تعليقات استياء على مواقع التواصل الاجتماعي ودعوات لإعادة النظر في عقوبات جرائم الشرف في البلاد.