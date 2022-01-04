قفزات كبيرة بعدد الاصابات بـ كورونا حول العالم

اكثر من مليون اصابة بفايروس كورونا تم تسجيلها في الولايات المتحدة ، فيما تقدمت اوربا واميركا اللاتينية على اسيا بعدد الوفيات،

290.2 مليون إصابة بفيروس كورونا

وقالت 223 دولة ومنطقة في بيانات انه تم تسجيل 290.2 مليون إصابة بفيروس كورونا و5.4 مليون وفاة بالفيروس منذ أن أبلغت الصين الصحة العالمية بأول إصابة بكورونا في ديسمبر 2019.

وتشير جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في احصائياتها إن الدول التي سجلت أعلى معدل إصابات بكورونا هي على التوالي:

الولايات المتحدة 55.1 مليون إصابة

الهند 34.9 مليون

البرازيل 22.2 مليون

المملكة المتحدة 13.2 مليون

روسيا 10.3 مليون

فرنسا 10 مليون إصابة

تركيا 9.5 مليون

ألمانيا 7.2 مليون

إيطاليا 6.3 مليون

إسبانيا 6.2 مليون إصابة.

اميركا الاولى في عدد الوفيات والاصابات

أما من حيث الوفيات، فإن الولايات المتحدة تحتل أيضا المرتبة الأولى بـ826 ألف وفاة، تليها على التوالي البرازيل 619.4 ألف، الهند 481.8 ألف، روسيا 305 آلاف، المكسيك 299.5 آلاف، البيرو 202.7 آلاف، المملكة المتحدة 148.8 ألف، إندونيسيا 144 ألفا، إيطاليا 137.6 ألف وإيران 131.6 ألف.

في اميركا ايضا تم تحطيم الرقم القياسي السابق (590 ألف إصابة) الذي سجل في 31 ديسمبر الماضي على خلفية انتشار متحور "أوميكرون" في أنحاء الولايات المتحدة.

وتشير وكالة "بلومبرغ" إلى أن البيانات المنشورة قد لا تعكس الوضع الحقيقي، حيث يقوم العديد من الأمريكيين بإجراء اختبارات كورونا في المنزل ولا يبلغون وكالات الإحصاء عن النتائج.

ومنذ بداية الوباء، تم تسجيل أكثر من 56 مليون إصابة بالفيروس في البلاد، فيما توفي أكثر من 820 ألف شخص بسبب كوفيد-19.

ويفوق عدد الوفيات في أوروبا وأمريكا الشمالية الآن عدد الوفيات في آسيا.

وفي أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، لا تزال نسبة الوفيات في ارتفاع.