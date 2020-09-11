قفزة قياسية بإصابات كورونا في الهند والحصيلة بأميركا اللاتينية تتجاوز 8 ملايين

توفي أكثر من 900 ألف شخص على مستوى العالم بسبب فيروس كورونا، وسجلت الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك أكبر عدد من الوفيات.

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن البلاد سجلت الجمعة قفزة قياسية في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بلغت 96551 إصابة، وهو ما يرفع إجمالي الحالات إلى 4.5 مليون.

وتنتشر العدوى في الهند بوتيرة أسرع منها في أي مكان بالعالم، والدولة الوحيدة الأكثر تضررا منها هي الولايات المتحدة.

وظلت حالات الوفاة منخفضة نسبيا في البلاد، لكنها في اتجاه صعودي إذ يجري تسجيل أكثر من ألف حالة وفاة يوميا منذ عشرة أيام.

وقالت الوزارة إنها سجلت 1209 وفيات بمرض كوفيد-19، ليصل الإجمالي إلى 76271.

الى ذلك، تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حاجز ثمانية ملايين الخميس في أمريكا اللاتينية، المنطقة التي بها أكبر عدد من الإصابات في العالم، على الرغم من وجود مؤشرات على أن الفيروس ينتشر الآن بشكل أبطأ في بعض البلدان.

وانخفض المعدل اليومي للحالات في المنطقة إلى 67173 حتى يوم الأربعاء من 80512 في الأيام السبعة السابقة، وفقا لإحصاء رويترز الذي يستند إلى الأرقام الرسمية.

وظلت البرازيل، التي تعاني من أسوأ تفش في المنطقة، على رأس قائمة أمريكا اللاتينية لحالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا، حيث سجلت ما مجموعه 4.2 مليون إصابة وأكثر من 128 ألف وفاة.

ومع ذلك رصد المسؤولون البرازيليون انخفاضا في الإصابات في الأيام الأخيرة. وسجلت البرازيل يوم الخميس 40557 إصابة جديدة.

كما انخفض متوسط عدد الحالات بشكل طفيف في بيرو وكولومبيا والمكسيك، وهي البلدان التي سجلت أكبر عدد من الإصابات بعد البرازيل.

وسجلت المكسيك 4857 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و554 حالة وفاة يوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 652364 إصابة و69649 حالة وفاة.

على صعيد اخر سجلت روسيا 5504 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة ليرتفع الإجمالي إلى مليون و51874 وهي رابع أعلى حصيلة إصابات على مستوى العالم.

وقالت السلطات إن 102 توفوا بالمرض في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل عدد الوفيات إلى 18365.

وسجلت وزارة الصحة الفلبينية يوم الجمعة 4040 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى زيادة يومية في 12 يوما بالإضافة إلى 42 حالة وفاة أخرى.

وقالت الوزارة في نشرة إن إجمالي الحالات المؤكدة ارتفع إلى 252964، وهو أكبر عدد في جنوب شرق آسيا، بينما وصلت الوفيات المؤكدة إلى 4108.

وتوفي أكثر من 900 ألف شخص على مستوى العالم بسبب فيروس كورونا، وسجلت الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك أكبر عدد من الوفيات.

