قلق أمريكي من تجريم إندونيسيا للعلاقات الجنسية خارج الزواج

أعربت واشنطن عن قلقها عقب إقرار البرلمان الإندونيسي قانونا يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، حيث ستكون عقوبة المساكنة غير القانونية حسب النص القانوني السجن 6 أشهر، والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج السجن سنة.

وحذرت الولايات المتحدة أن بإقرار البرلمان الإندونيسي قانونا يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، قد يضر بمناخ الاستثمار في أكبر دولة ذات غالبية مسلمة من حيث عدد السكان في العالم.

كان البرلمان في إندونيسيا أقر تعديلات تشريعية تجرم ممارسة الجنس قبل الزواج، والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.

كما أقر البرلمان الإندونيسي تغييرات جذرية أخرى على قانون العقوبات، في خطوة اعتبرها حقوقيون انتكاسة للحرّيات في البلاد.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية، للصحفيين، "نشعر بقلق إزاء كيفية تأثير تلك التعديلات على ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إندونيسيا".

كما أبدا المتحدث باسم وزارة الخارجية شعوره بالقلق بشأن تأثير القانون على المواطنين الأمريكيين الذي يزورون ويقيمون في إندونيسيا، وكذلك على مناخ الاستثمار بالنسبة للشركات الأمريكية".