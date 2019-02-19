قلق اميركي من دور حزب الله المتزايد في لبنان

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري

ذكرت السفارة الأمريكية في بيروت أن السفيرة الأمريكية قالت خلال اجتماع مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يوم الثلاثاء إن الدور المتزايد لجماعة حزب الله في الحكومة اللبنانية يثير قلق الولايات المتحدة.

وقال بيان للسفارة إن السفيرة إليزابيث ريتشارد قالت عقب لقاء الحريري إنها كانت "صريحة جدا.. فيما يتعلق بقلق الولايات المتحدة من الدور المتزايد في مجلس الوزراء لتنظيم يواصل الاحتفاظ بميليشيا لا تخضع لسيطرة الحكومة".

وقالت ريتشارد، دون أن تذكر حزب الله بالاسم، إن هذه الجماعة "تواصل اتخاذ القرارات الأمنية الوطنية الخاصة بها والتي تعرض باقي البلاد للخطر".

وأضافت أنها "تواصل خرق سياسة النأي بالنفس التي تنتهجها الحكومة من خلال المشاركة في صراع مسلح فيما لا يقل عن ثلاث دول".

وتهدف سياسة النأي بالنفس التي ينتهجها لبنان رسميا لإبعاد نفسه عن الصراعات التي تدور في المنطقة.