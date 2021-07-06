قلق على البعثات الدبلوماسية في كابول بعد الانسحاب الاميركي

تترقب السفارة الأمريكية والبعثات الدبلوماسية الأخرى في كابول وضعًا أمنيًا يزداد سوءًا وتبحث كيفية الرد في حال تعرضت الى هجمات مسلحة بعد الانسحاب الاميركي من هذا البلد

الريف يتساقط في يد طالبان

في الريف، تسقط الأحياء في يد حركة “طالبان” في تتابع سريع، ويعيد حلفاء أمراء الحرب الأمريكيون تسليح ميليشياتهم، التي لها تاريخ عنيف، مما يثير شبح اندلاع حرب أهلية أخرى بمجرد انتهاء الانسحاب الأمريكي، والمتوقع في أغسطس.

قال متحدث باسم السفارة الأمريكية لوكالة “أسوشيتيد برس”، شريطة عدم الكشف عن هويتها تماشيا مع قواعد السرية، إن التقييمات الأمنية متكررة هذه الأيام، وقوام العاملين في السفارة انخفض حاليًا إلى 1400 مواطن أمريكي ونحو أربعة آلاف موظف يعملون داخل المجمع الذي يعتبر بحجم بلدة صغيرة.

إنها مدينة محصنة جيدًا. فإلى جانب الأمن الهائل الخاص بها، تقع السفارة داخل المنطقة الخضراء في كابول، حيث تم إغلاق أحياء بأكملها وإغلاق الجدران العملاقة في الشوارع أمام حركة المرور الخارجية، وتحرس قوات الأمن الأفغانية المتاريس في المنطقة، التي تضم أيضًا القصر الرئاسي وسفارات أخرى وكبار المسؤولين الحكوميين.

المطار يعمل بلا انقطاع

والطريق الوحيد للخروج هو مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، والمحمي حاليًا من قبل القوات الأمريكية والتركية.

قبل أن تعلن أمريكا انتهاء الحرب؛ يجب تسوية مسألة تأمين المطار، وتجري أنقرة محادثات مع واشنطن والأمم المتحدة والحكومة الأفغانية لتحديد من سيحمي المطار ومن سيدفع الفاتورة.

في الوقت الحالي ، يعمل المطار دون انقطاع ، باستثناء القيود التي فرضتها موجبات الوباء، التي دفعت بعض الدول إلى تعليق الرحلات الجوية إلى كابولK ومع ذلك ، فإن الهند ليست واحدة منها، حيث تصل ثماني رحلات أسبوعية من الهند، ونتيجة لذلك ، فإن متحور “دلتا” من فيروس “كورونا”، الذي تم تحديده لأول مرة في الهند، منتشر في أفغانستان.

في كابول ، من الشائع سماع تكهنات حول متى وما إذا كانت السفارة الأمريكية ستغلق، مع إحياء صور لأيام أمريكا الأخيرة في سايغون في نهاية حرب فيتنام.

وبالفعل، قبل وقت طويل من بدء آخر قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بالتعبئة للمغادرة ، نُقل الدبلوماسيون الأمريكيون الذين وصلوا إلى المطار إلى السفارة الأمريكية شديدة التحصين بواسطة مروحية، واعتبرت الرحلة البرية التي امتدت لأربعة أميال عبر حركة المرور الفوضوية في كابول؛ رحلة خطيرة للغاية.

قام المفجرون الانتحاريون بضرب هذا الطريق بوتيرة متكررة

بالنسبة للعديد من دبلوماسيي واشنطن الجدد في أفغانستان؛ فإن رؤيتهم للبلاد وكابول تقتصر على ما يرونه من حدود مجمع السفارة المترامي الأطراف، المختبئ في عمق المنطقة الخضراء والمحمي بجدران مضادة للانفجارات يبلغ ارتفاعها 10 أقدام، ومشاة البحرية الأمريكية المدججين بالسلاح، والكلاب التي تشم المتفجرات والكاميرات في كل زاوية.