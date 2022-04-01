قمة أوروبية صينية لمطالبة بكين بالضغط على موسكو

يعقد الاتحاد الأوروبي قمة افتراضية مع الصين ستركز على حث الصين على أن تكون "إلى جانب مبادئ القانون الدولي دون غموض وأن تمارس كل التأثير والضغط الضروريين على روسيا".

اوربا تدعو الصين للتوسط



وقال الوزير الفرنسي المكلف الشؤون الأوروبية، كليمان بون: "سيركّز الاجتماع على الدور الذي تحث الصين على ممارسته، أي أن تكون إلى جانب مبادئ القانون الدولي دون غموض وأن تمارس كل التأثير والضغط الضروريين على روسيا".

وأعلنت روسيا هذا الأسبوع، خلال محادثات في تركيا أنها تعتزم تقليص نشاطها العسكري في كييف وتشرنيهيف، لكن مسؤولين أميركيين وأوكرانيين شككوا في ذلك وقالوا إن القوات الروسية تقوم بإعادة انتشار.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، في خطاب ليل الخميس الجمعة: "هذا جزء من استراتيجيتهم".

أمريكيون يجوبون العالم للضغط على بوتين مع ارتفاع الروبل

الى ذلك سافر كبار المسؤولين الأمريكيين هذا الأسبوع لدفع زعماء العالم لمواصلة الضغط على موسكو أو الانضمام إلى حملة العقوبات وغيرها من الإجراءات التي تستهدفها، وذلك مع دخول الحرب في أوكرانيا أسبوعها الخامس وتلاشي الصدمة الاقتصادية الأولية في روسيا على ما يبدو.

فقد ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حرب أوكرانيا مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في المغرب. والتقى والي أدييمو نائب وزير الخزانة بكبار المسؤولين في لندن وبروكسل وباريس، وسيختتم الأسبوع في برلين. كما ضغط داليب سينغ نائب مستشار الأمن القومي للاقتصاد الدولي على المسؤولين في نيودلهي.