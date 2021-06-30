قمة اردنية فلسطينية في عمان تبحث المستجدات السياسية

التقى الملك الأردني عبد الله الثاني، في عمان اليوم الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث آخر التطورات السياسية في المنطقة.

لقاء منفرد بين الرئيس الفلسطيني والملك عبدالله

ووصل عباس، ظهر اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الأردنية عمان، وكان في استقباله العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث عزف النشيد الوطني الفلسطيني، والسلام الملكي الأردني.

وعقد الرئيس عباس والعاهل الأردني، اجتماعا منفردا، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة، وآخر التطورات السياسية.

وأكد عباس "استمرار التنسيق الأخوي بين فلسطين والأردن بما يخدم مصالح أمتنا وقضاياها المشتركة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

وتلا ذلك اجتماع موسع حضره من الجانب الفلسطيني وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري.

ومن الجانب الأردني حضره رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية أيمن الصفدي، ومدير المخابرات العامة اللواء احمد حسني، وعدد من مستشاري جلالة الملك.