قمة الناتو: ترامب يلغي مؤتمره الصحفي ويلتقي بـ اردوغان

أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، لقاء مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، عى هامش قمة زعماء دول الناتو في لندن، حسبما أفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

وأعلن المكتب الإعلامي للرئاسة التركية أن اللقاء كان "مثمرا جدا"، دون الكشف عن تفاصيل المحادثات بين الرئيسين.

وأورد البيت الأبيض لاحقا أن الرئيسين بحثا "أهمية تنفيذ تركيا التزاماتها تجاه الحلف، والتعزيز المتواصل للعلاقات التجارية بين البلدين وزيادة التبادل التجاري بينهما بمقدار 100 مليار دولار، وكذلك قضايا الأمن الإقليمي وأمن الطاقة".

وأمس الثلاثاء، جرى في لندن، في اليوم الأول من أعمال قمة حلف شمال الأطلسي، لقاء رباعي جمع الرئيس التركي بنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل.

وذكرت رئاسة الوزراء البريطانية، في أعقاب اللقاء، أن المحادثات بين الزعماء الأربعة تناولت الأوضاع في سوريا والأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب.

الغاء المؤتمر الصحفي

وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه ألغى مؤتمره الصحفي على هامش قمة الناتو في لندن بعد أن ذكرت وسائل إعلام أنه قرر مغادرة العاصمة البريطانية مبكرا ردا على سخرية بعض الزعماء منه.

ترامب يؤكد إلغاء مؤتمره الصحفي في قمة الناتو"إندبندنت" البريطانية: ترامب يلغي مؤتمره الصحفي في قمة الناتو بلندن بعد سخرية زعماء منه

....Just finished meetings with Turkey and Germany. Heading to a meeting now with those countries that have met their 2% GOALS, followed by meetings with Denmark and Italy.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2019



وقال ترامب، في تغريدتين نشرهما اليوم الأربعاء على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "انتهينا الآن من اللقاءين مع تركيا وألمانيا، أتوجه الآن إلى الاجتماع مع الدول التي تستجيب لواجب دفع 2% (من إجمالي إنتاجها الداخلي في ميزانية النانو)، ومن ثم مع الدنمارك وإيطاليا".

وأضاف: "بعد انتهاء لقاءات اليوم سأتوجه إلى واشنطن. لن ننظم مؤتمرا صحفيا في ختام قمة الناتو لأننا عقدنا كثيرا جدا (من المؤتمرات الصحفية) خلال اليومين الماضيين. سفر آمن للجميع!".

وسبق أن أفادت صحيفة "إنديبندنت" البريطانية بأن الرئيس الأمريكي ألغى مؤتمره الصحفي في ختام قمة الناتو بلندن وقرر أن يغادر المدينة بشكل مبكر، على خلفية تسريب فيديو يظهر حديثا جانبيا بين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسي الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والكندي جاستن ترودو، خلال حفل أقيم الثلاثاء بقصر باكنغهام.

وظهر في الفيديو جونسون وترودو وهما يتحدثان مع ماكرون عن سبب تأخر الأخير عن حفل الاستقبال المنعقد بمناسبة الذكرى الـ70 لحلف الناتو، ليكملا حديثهما بمزاح عن المؤتمر المطول الذي عقده الرئيس الفرنسي مع نظيره الأمريكي، دون أي إشارة لاسمه.

وقالت الصحيفة إنهم لم يذكروه بالاسم، لكنهم أشاروا إلى اللقاءات الصحفية المطولة التي عقدها طوال اليوم.