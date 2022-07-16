قمة جدة.. السيسي يطرح خطة لمواجهة أزمات المنطقة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، انفتاح بلاده على انتهاج سياسات السلام لحل كل الصراعات، مقترحا خطة من 5 نقاط لمواجهة الازمات في المنطقة.

وقال الرئيس المصري، خلال كلمته في قمة جدة للأمن والتنمية، إن الأزمات العالمية ازدادت وتهدد بمخاطر انتشار الإرهاب، ويجب أن تكون لدولنا إسهامات حقيقية في مواجهة الأزمات.

وأضاف أنه يجب وضع حد للصراعات والحروب الأهلية في المنطقة، مشيراً إلى أن "مصر منفتحة على انتهاج سياسات السلام لحل كل الصراعات"، مقترحاً خطة من 5 نقاط لمواجهة أزمات المنطقة.

فيديو | السيسي: لم يعد مقبولا أن يكون من بين أبناء أمتنا العربية من هو لاجئ أو نازح أو متضرر من ويلات الحروب والكوارث وحان الوقت لكي تتضافر جهودنا لتضع نهاية لكل الصراعات#قمة_جدة_للأمن_والتنمية#الإخبارية pic.twitter.com/sq9lo9FLmN — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 16, 2022

وتطرق السيسي إلى القضية الفلسطينية مشيراً إلى أنه يجب إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، مشيراً إلى أن إحياء عملية السلام لا يكفي بل يجب التوصل لحل نهائي لا رجعة فيه.

وأوضح أنه يجب الاستمرار في مواجهة قوى الإرهاب التي تحظى بدعم من قوى خارجية، لا مكان للميليشيات ولا لداعميها الذين يوفروا لها المال والسلاح.

كما شدد على أن الأمن العربي كلٌ لا يتجزأ للتصدي لأية مخاطر، مضيفاً "ندعم أن تكون المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل".

ونوه السيسي إلى أنه يجب إعادة صياغة القوانين التي تحافظ على الأمن المائي، مشيراً إلى أن المنطقة العربية وأفريقيا هما الأكثر تضررا من تغير المناخ.