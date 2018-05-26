قمة جديدة بين الكوريتين وترمب يسعى للقاء كيم

عقد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن قمة ثانية جمعته بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

أعلن البيت الأبيض أن فريقا يمثل السلطات الأمريكية سيتوجه إلى سنغافورة خلال أيام للتحضير للقمة المحتملة بين الرئيس الأمركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

في الاثناء عقد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن اليوم السبت قمة ثانية جمعته بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وصرح المتحدث باسم المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية يون يونغ تشان أن الرئيس مون عقد اللقاء بين الساعة الثالثة والخامسة بعد ظهر اليوم في دار الوحدة في الجانب الشمالي من قرية بانمونجوم الحدودية. وقال يون إن الرئيسين تبادلا وجهات النظر بصراحة حول كيفية تنفيذ بيان بانمونجوم الموقع عليه بتاريخ 27 أبريل وعقد قمة بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي بنجاح.

وأضاف يون أن الرئيس مون سيعلن بنفسه عن نتيجة اللقاء وفقا لما اتفق عليه الجانبان.