قمة روسية اميركية في باريس والعلاقت ليست في احسن حال

شدد الوزير الروسي على أن موضوع عسكرة الفضاء يصبح مقلقا أكثر

من المقرر ان يلتقي الرئيسان الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في باريس سيكون لوقت وجيز فيما يتم بحث تنظيم اجتماع مفصل آخر بينهما في بوينس آيرس.

وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في تصريح صحفي أدلى به اليوم إن اللقاء المتوقع في العاصمة الأرجنتينية، على هامش قمة "مجموعة 20" المقرر تنظيمها في 30 نوفمبر-1 ديسمبر، سيكون "طويلا ومفصلا"، بعد اجتماع باريس "الوجيز والمقتضب" على هامش الفعاليات المكرسة للذكرى الـ100 لانتهاء الحرب العالمية الأولى 11 نوفمبر الجاري.

في الغضون أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن قنوات الحوار بين موسكو وواشنطن للرقابة على الأسلحة لا تعمل حاليا، واصفا هذا الوضع بأنه أمر غير مقبول.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، توماس غريمينغير، بموسكو، اليوم الجمعة: "لا تعمل قنوات الحوار منذ مدة طويلة للغاية، الأمر الذي ينشئ طبعا وضعا غير مقبول من وجهة نظر مصلحة الأمن الدولي".

وأضاف أن موسكو تطرح دائما أمام واشنطن مسألة ضرورة الحوار حول كل قضايا الاستقرار الاستراتيجي.

وفي حديثه حول معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مع واشنطن أكد لافروف أن موسكو مهتمة في الحفاظ على هذه المعاهدة وتأسف لنية واشنطن الخروج منها، وتدرك أنه قرار نهائي.

كما أشار لافروف إلى استعداد موسكو للنظر في تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية ("ستارت") لـ5 سنوات أخرى بعد عام 2021.

وشدد أيضا على جاهزية روسيا لاستئناف اللقاءات بين وزارتي الخارجية والدفاع للبلدين بصيغة "2+2"، معبرا عن أمله بالسير بهذا الاتجاه بعد الانتخابات الأمريكية.

هذا وشدد الوزير الروسي على أن موضوع عسكرة الفضاء يصبح مقلقا أكثر، والوضع قد يخرج عن السيطرة، مشيرا إلى أن موسكو تدعو الولايات المتحدة لمناقشة هذا الموضوع.