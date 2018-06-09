قمة روسية اميركية وبوتين يطلب من ترمب تنفيذ وعوده

أعرب الرئيس الروسي عن أمله بأن يفي ترامب بوعده الانتخابي الخاص بتحسين علاقات بلاده مع موسكو

أفاد الكرملين بأن اتصالا هاتفيا جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بحثا خلاله إمكانية عقد لقاء بينهما في فيينا.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، "تعلمون مدى أهمية اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.. الرئيسان في محادثتهما الهاتفية الأخيرة بحثا إمكانية أن تصبح فيينا واحدة من خيارات الدول المطروحة لعقد لقائهما".

وأشار بيسكوف في رد على سؤال صحفي، أنه جرى طرح فيينا كمكان لعقد اللقاء بين الرئيسين أثناء محادثات الرئيس الروسي مع مستشار النمسا سيباستيان كورتس مؤخرا، ولم يفصح بيسكوف عن أي تفاصيل أخرى عن اللقاء المرتقب.

وكانت وسائل إعلام لفتت مؤخرا إلى أن النمسا أبلغت الولايات المتحدة عن استعدادها لتنظيم لقاء قمة الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب على أراضيها.

وقد اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العديد من قرارات الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب تواجه انتقادات، إلا أن ترامب يفي بوعوده الانتخابية.

وقال بوتين في حديث نشره موقع "فيستي": "يمكننا النظر بطرق مختلفة إلى قرارات الولايات المتحدة ورئيسها، وهناك الكثير من الأشياء التي تستحق النقد. ولكن توجد نقطة سبق وتحدثت عنها بالفعل وهي أن ترامب ينفّذ وعوده الانتخابية".

وأعرب الرئيس الروسي عن أمله بأن يفي ترامب بوعده الانتخابي الخاص بتحسين علاقات بلاده مع موسكو، وقال بهذا الصدد: "أحد الوعود، كان تحسين العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة. وآمل أن يتحقق ذلك أيضا، وأنا أرى الآن أن الكرة في ملعب الجانب الأمريكي".