قمة روسية ايرانية تركية في طهران

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم ىالثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور طهران الثلاثاء المقبل وسيجري محادثات مع نظيريه الإيراني والتركي، بالتزامن مع زيارة الرئيس الاميركي الى المنطقة والحديث عن انشاء ناتو عربي لمواجهة ايران بالدرجة الاولى والعمل على محاصرة روسيا.

قمة ثلاثية في طهران

وقال بيسكوف إن الرئيس الروسي سيشارك في قمة ثلاثية مع الرئيس مع الرئيس الإيراني والرئيس التركي في طهران، وسيعقد اجتماعات ثنائية تتناول الملف السوري والوضع في اوكرانيا

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين، الخميس، إنه "يتم التحضير لزيارة الرئيس (بوتين) إلى إيران في 19 يوليو"، يذكر أنه منذ عدة سنوات تجري مفاوضات في العاصمة الكازاخية نور سلطان (أستانا سابقاً)، بمشاركة روسيا وتركيا وإيران، حول الوضع في سوريا، حيث تهدف هذه المحادثات لإنهاء النزاع الذي اندلع قبل 11 عاماً في سوريا.

مسيرات ايرانية الى روسيا

وكانت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء نقلت، في وقت سابق، تصريح رئيس لجنة الاقتصاد في البرلمان الإيراني محمد بور إبراهيمي قوله إنّ "من المرجح أن تركز المشاورات المحتملة بين بوتين ورئيسي على تطوير التعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا".

ويأتي إعلان الزيارة بالتزامن مع قول مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إنّ لدى بلاده معلومات تفيد بأنّ طهران تستعد لتزويد موسكو بمئات الطائرات المسيرة، وتدريب جنود روس على استخدامها.

وكان بوتين أكد في لقاء مع نظيره الإيراني، في 29 حزيران/يونيو، على هامش اجتماع القمة السادس للدول المطلة على بحر قزوين، أنّ كلا البلدين في تواصل مستمر بشأن القضايا الأمنية، وأنّ لديهما العديد من الأمور للحديث بشأنها.

وقال رئيسي، في ذلك الوقت، إنّ العلاقات التجارية الروسية الإيرانية تتطور، ولن يوقف هذا التطور أي شيء، معقباً: "الاتفاقات التي توصلنا إليها قيد التنفيذ، وهذا يشير إلى أنّ إرادة دولتينا تهدف إلى تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية".

اردوغان: ممر آمن للحبوب

وفي وقت سابق أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن الوقت حان لكي تعمل الأمم المتحدة على تدشين ممر آمن لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيسين أردوغان وبوتين، الإثنين، وفق بيان لدائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية.

وأضاف البيان أن أردوغان وبوتين بحثا الأوضاع في سوريا، والحرب الروسية الأوكرانية، وفتح ممر آمن لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود. وأكد الرئيس التركي أهمية تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا.

كما أكد على أن الوقت قد حان لكي تعمل الأمم المتحدة على تدشين ممر آمن لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

يذكر أن الكثير من بلدان العالم تعاني أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب الدائرة منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.

وستكون هذه ثاني زيارة يجريها بوتين إلى الخارج منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الفائت، بعدما زار طاجيكستان أواخر يونيو. فيما يعرض الرئيس التركي منذ أشهر لقاء بوتين، في وقت تحاول أنقرة لعب دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا.