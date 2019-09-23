قمة سعودية بحرينية: الرياض قادرة على التعامل مع آثار الهجوم الجبان على "أرامكو"

أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أن السعودية قادرة على التعامل مع آثار الهجوم على شركة "أرامكو"، الذي وصفه بالعمل الجبان معتبرا أنه استهدف إمدادات الطاقة العالمية.

وأفادت وكالة "واس" السعودية الرسمية بأن الملك سلمان أجرى، اليوم الاثنين، لقاء في قصر السلام بجدة مع العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ونقلت الوكالة عن الملك سلمان قوله، خلال المباحثات، إن "المملكة قادرة على التعامل مع آثار هذا العمل التخريبي الجبان الذي يستهدف المملكة واستقرار إمدادات الطاقة العالمية".

من جانبه، أعرب الملك حمد، حسب "واس"، عن "استنكار البحرين وإدانتها للاعتداء التخريبي على معملي أرامكو، الذي يعد تصعيدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة ككل ولإمدادات الطاقة العالمية"، مؤكدا "وقوف البحرين الكامل مع المملكة ضد من يحاول المساس بأمنها واستقرارها".

وشدد على دعم البحرين للمملكة "في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة أراضيها".

وذكرت "واس" أنه "تم خلال المباحثات استعراض مختلف تطورات الأحداث، والتحديات التي تواجهها المنطقة، والسبل الكفيلة بتعزيز أمنها واستقرارها".

وتعرضت السعودية، في 14 سبتمبر الحالي، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية المدعومة إيرانيا، والتي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

وأعلن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، أن الهجوم أسفر عن توقف إنتاج 5.7 مليون برميل نفط يوميا، ما يتجاوز نسبة 50% من مجمل الإنتاج في البلاد، واتهمت الولايات المتحدة والمملكة إيران بالوقوف وراء الهجوم، الأمر الذي نفته بشدة الحكومة الإيرانية.