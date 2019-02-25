قمة شرم الشيخ ترفض التعديلات العربية وتقر الرأي الاوربي وسلمان يغادر دون وداع السيسي

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن القمة القادمة بين الطرفين ستعقد في بروكسل عام 2022.

اعترضت السعودية على البيان الختامي للقمة العربية الأوروبية التي انعقدت في شرم الشيخ، بعدما رفض الطرف الأوروبي تعديلات على البيان اقترحتها السعودية والإمارات والبحرين ولبنان.

وعقب انتهاء الرئيس المصري من كلمته، تم عرض البيان الختامي على الشاشة، وفتح الباب أمام التعليقات حول البيان، حيث قال ممثل الوفد السعودي إن "الوفد قدم تعديلات على البيان الختامي لم يتم وضعها في البيان الموزع على الأطراف في الجلسة الختامية للقمة العربية الأوروبية، ونأمل أن تؤخذ هذه النقاط في الاعتبار، وهذه التعديلات خاصة بالتعاون بين الطرفين العربي والأوروبي".

وقال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط: "تلقينا من البحرين والإمارات والسعودية ولبنان تعديلات مقترحة، وتشاورنا مع الطرف الأوروبي الذي فضل بقاء البيان الختامي على صيغته الأولى".

وأوضح أبو الغيط أن "الجامعة (العربية) والاتحاد الأوروبي رأوا أن يظل البيان على حالته باعتباره الحد الأدنى من الاتفاقات بين الطرفين، وسنحرص على توزيع هذه المقترحات على الدول في وقت لاحق".

وانطلقت، أمس الأحد، في مدينة شرم الشيخ، المصرية، القمة العربية الأوروبية التي استمرت ليومين، حيث تعد الأولى من نوعها، وذلك وسط حضور كثيف من ممثلي الدول الأوروبية والعربية، يصل بمجمله لحوالي 50 وفدا من الطرفين.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن القمة القادمة بين الطرفين ستعقد في بروكسل عام 2022.

تعديلات مرفوضة

كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن اقتراح خليجي، لم يتضمنه البيان الختامي للقمة العربية الأوروبية المنعقدة في شرم الشيخ بمصر.

وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء القمة، إن "الملاحظة التي لفت إليها الإخوان من بعض دول الخليج في بيان القمة العربية الأوروبية هي الإشارة إلى التدخلات الخارجية في شؤون المنطقة".

وأضاف أن "السعودية قالت إنها تفتقد في البيان الختامي، منع القوى المجاورة من التدخل في الشؤون العربية" في إشارة إلى إيران.

وأضاف أنه "إذا تم تضمين ملاحظات كل دولة في البيان الختامي لرأينا وثيقة من 30 أو 40 صفحة يصعب على القارئ العادي قراءتها".

سلمان يشكر السيسي

غادر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، مدينة شرم الشيخ، عقب زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان في وداع الملك السعودي بمطار شرم الشيخ الدولي، وزير الآثار المصري خالد العناني، وسفير المملكة لدى القاهرة مندوب المملكة لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، وكبار مسؤولي السفارة السعودية.

وبعث العاهل السعودي، برقية شكر إلى الرئيس المصري، أكد فيها سعادته بحفاوة الاستقبال، مشيرا إلى أن هذه الزيارة والمباحثات تدل على مدى عمق العلاقة بين البلدين، والرغبة في تعزيزها.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يغادر فيها الملك سلمان، دون وداع شخصي من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث انشغل الأخير بالبيان الختامي للقمة العربية الأوروبية أثناء مغادرة الملك سلمان.