قمة عربية اوربية في القاهرة

أول قمة عربية أوروبية تستضيفها القاهرة الشهر المقبل

بدأ بمقر الجامعة العربية الاجتماع السابع للمندوبين الدائمين مع سفراء اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي للتحضير لأول قمة عربية أوروبية تستضيفها القاهرة الشهر المقبل.

كما يناقش الاجتماع عددا من التطورات الإقليمية ومكافحة الإرهاب وملف الهجرة غير الشرعية والنازحين، بالإضافة إلى التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية.

وأضافت الجامعة أنه سيتم التأكيد على أهمية العمل سويا لمواجهة التحديات المشتركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تهدد استقرار منطقتهم المشتركة.