قمة قريبة بين بايدن وبوتين

الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيجتمعان في سويسرا في أول قمة بينهما بالأسابيع المقبلة وفق ما افادت صحيفة "تاجز-أنزيجير" السويسرية، عن "مصادر موثوقة" بينما لم تؤكد موسكو وواشنطن التقارير بعد.

وأضافت الصحيفة أن موعد ومكان اجتماع بايدن وبوتين لا يزالان غير واضحين رغم أنه من المرجح أن يعقد في جنيف في الأسابيع القليلة المقبلة.

يشار إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أجريا اليوم محادثات في جنيف، ويعتبر الاجتماع بينهما كنوع من التحضير للقمة بين بايدن وبوتين، وأكدا أن تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن "سيستجيب لمصالح البلدين ويعزز الاستقرار في العالم".

ومرت العلاقات الروسية الأمريكية بتوترات شديدة خلال السنوات الماضية على خلفية اتهامات أمريكية لموسكو بالتدخل بشكل مباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016، وشن هجمات قرصنة إلكترونية على أهداف في الولايات المتحدة، والتدخل في الشأن الأوكراني، وهي اتهامات تنفيها روسيا بشكل واضح.