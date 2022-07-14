قمة "I2U2" .. رئيس الإمارات: نسعى لتحقيق الاستقرار والسلام

أعرب رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن تكون القمة الرباعية التي جمعت بلاده والولايات المتحدة واسرائيل والهند ، ضمن قمة قادة I2U2، مثلا للسلام والاستقرار.

وأشار رئيس دولة الإمارات، إن بلاده والدول الثلاثة السابقة الذكر، لا تشترك في حدود جغرافية لكنها تسعى لتحقيق الاستقرار والسلام

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع افتراضي مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسي وزراء إسرائيل، يائير لابيد، والهند ناريندرا مودي ضمن قمة قادة . I2U2

وأضاف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "قمتنا الرباعية ركزت على المناخ والزراعة وتخزين الطاقة".

وأوضح أنه "يجب إعطاء الأولوية للمرحلة المقبلة لتنمية الرعاية الصحية وبحوث الفضاء".

وأعرب عن تطلعه أن "تكون رباعيتنا مثلا للسلام والاستقرار".

وعقد قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات والهند لقاءً افتراضيا لمجموعة "I2U2"، الخميس، في خطوة تهدف إلى تسخير حيوية مجتمعات الدول المشاركة في مواجهة بعض أكبر التحديات التي يشهدها العالم، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.

وركز اللقاء على الاستثمارات المشتركة والمبادرات الجديدة في مجالات المياه والطاقة والنقل والفضاء والصحة والغذاء.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن "التحديات الراهنة تتطلب من الدول التعاون، ويمكننا أن نحقق تغييرا في مجال البنى التحتية".

وأضاف: "أتطلع للعمل الوثيق والتفاعل على مستوى القادة لخدمة بعضنا البعض".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد: "يجب أن نحسن أسلوب التعاون مع بعضنا لكي نستفيد من مواردنا الخاصة، ويجب أن نستفيد من قدراتنا التكنولوجية للتصدي لأزمة الطاقة"

وأضاف أن "I2U2 هي مجموعة تريد أن تغير العالم إلى الأفضل".

كما ألقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كلمة بالفيديو، قال فيها إنه "بفضل I2U2 يمكن أن نساهم على المستوى العالمي في مجال الغذاء والطاقة وغيرها".

وتم تأسيس منتدى الـ I2U2 في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2021، بمبادرة من وزراء الخارجية للدول الأربع آنذاك.